В РПЦ призвали священника извиниться за совет «остудить пукан» в соцсети

12 сентября 2019     8
В РПЦ призвали священника извиниться за совет «остудить пукан» в соцсети

В РПЦ призвали извиниться отца Дионисия (Васецкого), посоветовавшего пользовательнице соцсети «остудить свой пукан». Об этом в четверг, 12 сентября, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с корреспондентом Telegram-канала «Подъем».

«Подобное поведение в соцсетях мы считаем совершенно недопустимым. Самым правильным было бы этому священнослужителю незамедлительно удалить подобный комментарий и принести извинения тому, кому он был адресован, причем сделать это безотносительно того, считает он себя правым или виноватым в данной дискуссии», — заявил Кипшидзе, отметив, что такое поведение священника «бросает тень» на ту епархию, к которой он принадлежит.

«На мой взгляд, его правящий архиерей не должен оставить подобного рода поведение без внимания», — заключил Кипшидзе.

Ранее в четверг отец Дионисий, которого также обвиняли в избиении 58-летней сотрудницы епархии Тамары Филипповой, написал грубый комментарий девушке во «ВКонтакте» и возмутил пользователей. Он посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан», чтобы тот не треснул. В Магнитогорской епархии отказались комментировать поведение священника, мотивируя это тем, что он уже не является клириком местной церкви.

8 апреля сотрудница Магнитогорской епархии Филиппова написала письмо на имя патриарха Русской православной церкви Кирилла, в котором заявила об избиении. Женщина отказалась обращаться в полицию, поскольку это «могло отрицательно сказаться на имидже церкви».

По словам Филипповой, инцидент произошел 27 декабря 2018 года, когда она принимала выгрузку печенья для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. 29-летнему священнику якобы не понравилось, что водитель заехал на территорию собора. В ходе конфликта отец Дионисий обвинил пенсионерку в том, что она «прожирает деньги епархии», на что она заметила, что «его поведение не отвечает статусу священника».

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Источник: Лента.Ру

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