В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники

17:00
Член Российского союза туриндустрии Ирина Маштакова в беседе с «Парламентской газетой» назвала самое популярное направление на новогодние праздники.© РИА Новости
«В этом году туры по России на новогодние праздники демонстрируют рост, 50% поисков туров пришёлся на поиски по России. Лидирует Москва», — сказала она.
Как отметила Маштакова, этому способствуют праздничные украшения и иллюминация, которой оформили столицу.
Второе место по востребованности среди внутренних направлений занимает Сочи.
«Туристов привлекает горнолыжный сервис и побережье», — пояснила эксперт.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.
Источник: Россия Сегодня