В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники

30 декабря 2019     12
В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники

17:00

Член Российского союза туриндустрии Ирина Маштакова в беседе с «Парламентской газетой» назвала самое популярное направление на новогодние праздники.

© РИА Новости

«В этом году туры по России на новогодние праздники демонстрируют рост, 50% поисков туров пришёлся на поиски по России. Лидирует Москва», — сказала она.

Как отметила Маштакова, этому способствуют праздничные украшения и иллюминация, которой оформили столицу.

Второе место по востребованности среди внутренних направлений занимает Сочи.

«Туристов привлекает горнолыжный сервис и побережье», — пояснила эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Командующий ЧФ поздравил севастопольцев с Новым годом
Командующий ЧФ поздравил севастопольцев с Новым годом

Вице-адмирал Игорь Осипов обратился к ветеранам, военнослужащим и их семьям. С наступающими праздниками он поздравил всех жителей Крымского полуострова.  Командующий Черноморским флотом …


Жителя Севастополя посадят в тюрьму на 13 лет за педофилию
Жителя Севастополя посадят в тюрьму на 13 лет за педофилию

Ленинский районный суд Севастополя приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы за совращение двух девочек 10 и 13 лет. …


В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники
В РСТ назвали самое популярное направление на новогодние праздники

17:00 Член Российского союза туриндустрии Ирина Маштакова в беседе с «Парламентской газетой» назвала самое популярное направление на новогодние праздники. © …


Меган Маркл и принц Гарри встретят Новый год в особняке российского олигарха
Меган Маркл и принц Гарри встретят Новый год в особняке российского олигарха

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи и матерью герцогини Дорией Рагланд встретят Новый год в особняке российского …


Кладовщик из Севастополя выиграл в лотерею автомобиль
Кладовщик из Севастополя выиграл в лотерею автомобиль

Юрий Молодыка из Севастополя стал обладателем автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Ему повезло в 1307-м тираже «Русского лото».Счастливый лотерейный билет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты