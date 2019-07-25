В РФС поддержали идею создания приза имени Черенкова

25 июля 2019     16
В РФС поддержали идею создания приза имени Черенкова

В Российском футбольном союзе (РФС) поддержали идею учреждения награды имени экс-игрока «Спартака» Фёдора Черенкова «За верность футболу».

  • РИА Новости

«РФС поддержал инициативу об учреждении приза имени Фёдора Черенкова», — цитирует ТАСС пресс-службу РФС.

25 июля 2019 года спортсмену исполнилось бы 60 лет. Фёдор Черенков является рекордсменом «Спартака» по количеству сыгранных матчей за клуб — 494. Экс-футболист ушёл из жизни в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли мемориал в честь футболиста Фёдора Черенкова

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Источник: Россия Сегодня

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