В Саратове объявился защитник предполагаемого убийцы 9-летней девочки

18 октября 2019     22
В Саратове объявился защитник предполагаемого убийцы 9-летней девочки

В Саратове неизвестный отправил в администрацию города письмо с требованием отпустить предполагаемого убийцу девятилетней девочки Лизы К. Об этом сообщает «Версия-Саратов», текст письма распространился в соцсетях.

По мнению автора письма, подозреваемый Михаил Туватин невиновен и не совершал ни убийства, ни изнасилования. Показания предполагаемый убийца давал якобы под пытками. Обеспокоенный судьбой Туватина саратовец требует отпустить его на свободу, угрожая местным жителям расправой.

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В администрации города изданию отказались от комментариев. По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального МВД Анастасии Захаровой, личность автора сообщения устанавливается.

Лиза К. пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве Туватина задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ. Тело он спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера. Отец Туватина заявил, что неоднократное лишение свободы не помогло его сыну исправиться, и предложил казнить его.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

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Источник: Лента.Ру

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