В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19

22:40
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Об этом информирует агентство SPA.
Отмечается, что заболевание выявили у гражданина королевства, который приехал из Ирана через Бахрейн.
Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси заявил, что число заражённых COVID-19 в Иране достигло 1501.
Также власти Саудовской Аравии приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения мечети Пророка в Медине в связи с ситуацией с COVID-19.
Источник: Россия Сегодня