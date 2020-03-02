В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19

22:40

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом информирует агентство SPA.

Отмечается, что заболевание выявили у гражданина королевства, который приехал из Ирана через Бахрейн.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси заявил, что число заражённых COVID-19 в Иране достигло 1501.

Также власти Саудовской Аравии приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения мечети Пророка в Медине в связи с ситуацией с COVID-19.

Источник: Россия Сегодня