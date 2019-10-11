В сборной России показали, что осталось за кадром матча с Шотландией

11 октября 2019     17
В сборной России показали, что осталось за кадром матча с Шотландией

13:58

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала видео, в котором было показано, что осталось за кадром матча седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

© Агентство городских новостей «Москва»

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале сборной России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. 

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее сообщалось, что сборная России по регби готова пригласить на сборы футболиста национальной команды Артёма Дзюбу.

Источник: Россия Сегодня

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