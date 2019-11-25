В Свердловской области рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ

18:40

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в беседе с URA.RU рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ.

РИА Новости

«В период с 14 по 20 ноября в Свердловской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 11%», — заявил он.

По его словам, роста заболеваемости внебольничными пневмониями в указанный период не отмечается.

Ранее Nation News сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

Источник: Россия Сегодня