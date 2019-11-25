В Свердловской области рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ

18:40
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в беседе с URA.RU рассказал об уровне заболеваемости ОРВИ.
РИА Новости
«В период с 14 по 20 ноября в Свердловской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 11%», — заявил он.
По его словам, роста заболеваемости внебольничными пневмониями в указанный период не отмечается.
Ранее Nation News сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.
Источник: Россия Сегодня
|
Хуснуллин анонсировал строительство станции метро «Гольяново»
Арбатско-Покровскую линия Московского метрополитена продлят до района Гольяново к 2023 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил заммэра по …
|
В Германии украли драгоценностей на 1 млрд евро
В Германии неизвестные преступники ограбили сокровищницу «Зелёный свод» (Grünes Gewölbe), расположенную в Дрездене, похищены предметы искусства «неизмеримой ценности». «Сегодня чёрный день …
|
Губернатор Севастополя нашёл, где три недели конь не валялся
25 ноября врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города подверг критике строителей за шумные работы по реконструкции улицы Советская …
|
На улице Жидилова новое освещение
Улицу Жидилова, от школы №50 до выезда на Лабораторное шоссе, осветили новыми фонарями. Светодиодные светильники произведены в Севастополе, устанавливала их …
|
Под Севастополем бойцы городского ОМОН «Беркут» развернули полевой лагерь
Им предстоит отработать навыки в условиях, максимально приближённых к боевым. Подъём по тревоге, сбор личного состава, затем, многокилометровый марш-бросок до …