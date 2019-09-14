В Северодвинске взялись за опасные объекты после ЧП полигоне

14 сентября 2019     15
В Северодвинске взялись за опасные объекты после ЧП полигоне

В Архангельской области началась эвакуация потенциально опасных понтонов, находящихся на берегу Белого моря после взрыва на полигоне Минобороны под Северодвинском. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Орлов, передает ТАСС.

По его словам, власти разработали полноценный комплекс мероприятий по ликвидации указанных объектов. «Во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых, снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов», — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что «все заинтересованные стороны» уже приступили к выполнению работ. Он подчеркнул, что все необходимые после ЧП исследования морской воды, почвы и растительности были проведены и подтвердили, что никаких угроз здоровью местных жителей и окружающей среде не существует.

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В конце августа стало известно о том, что два понтона, которые были якобы задействованы при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, остались в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря без охраны, ограждения или предупредительных знаков. В областной администрации объекты назвали потенциально опасными, однако не уточнили степень опасности и причины.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников «Росатома».

После ЧП на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. Эксперты отмечали, что кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин также заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.

Источник: Лента.Ру

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