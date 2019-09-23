В селах Подмосковья откроют современные образовательные центры

В подмосковных сельских школах отроют 77 центров цифрового образования «Точка роста», сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит РИАМО в понедельник, 23 сентября.

«Реализация проекта станет прекрасной возможностью для жителей сельской местности получать качественное образование с использованием современной техники», — сказала Забралова.

По ее словам, на оснащение каждого центра современным оборудованием выделено порядка 2,6 миллиона рублей.

В частности, центры будут оснащены шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами. Проходить обучение в них смогут более 31,5 тысячи детей, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что уровень образования в регионе должен соответствовать мировым стандартам. При этом, отмечал он, все жители должны иметь доступ к качественному обучению.

Источник: Лента.Ру