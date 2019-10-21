В Сербии назвали визит Медведева успешным

21 октября 2019     25
В Сербии назвали визит Медведева успешным

23:13

Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что визит в страну премьер-министра России Дмитрия Медведева был очень успешным.

© Екатерина Штукина РИА Новости

«Визит был очень успешен, все видели, как сербский народ хорошо принял премьера Медведева», — цитирует РИА Новости Шешеля.

Политик отметил важность подписанных во время визита документов.

«Особенно важным станет подписание в конце октября соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС», — заявил Шешель.

19 октября Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич приняли участие в параде, приуроченном к 75-летию освобождения Белграда от нацистов.

Источник: Россия Сегодня

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