В «Синергии» опровергли информацию о блокировке счетов университета

16 июля 2019     8
В «Синергии» опровергли информацию о блокировке счетов университета

Руководство университета «Синергия» сообщило, что у учебного заведения нет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), а счета вуза никогда не блокировались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

«Официально информируем о том, что у университета “Синергия” никаких задолженностей перед ФНС нет, счета университета никогда не блокировались», — сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе сообщили, что после проведения сверки с ФНС университет будет готов представить информацию об отсутствии долгов в связанных с ним юридических лицах — «Школе бизнеса Синергия», «Бизнес-Образовании» и «Бизнес-Форумах».

Накануне, 15 июля издание The Bell сообщило, что ФНС приостановила операции по счетам шести компаний, связанных c бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов. Изданию удалось обнаружить исполнительные листы как минимум на 27,3 миллиона рублей, однако общая сумма задолженности перед бюджетом неизвестна.

Источник: Лента.Ру

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