В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская 

26 сентября 2019     11
В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская 

19:46

В пункте базирования Военно-морского флота России в Сирии 15 октября введут в эксплуатацию судоремонтную мастерскую. Об этом заявил заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.

Тартус, Сирия / © imagebroker/Egmont Strigl globallookpress.com

Площадь судоремонтной мастерской составит 2,1 тыс. кв. м. Она предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, которые находятся в порту Тартус.

«Сейчас идёт монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — цитирует его РИА Новости.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован российской стороной на 49 лет для транспортно-экономического использования.

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Источник: Россия Сегодня

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