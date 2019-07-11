В СК рассказали об обысках в кабинете первого вице-премьера Якутии

11 июля 2019     23
В СК рассказали об обысках в кабинете первого вице-премьера Якутии

Следователи рассказали о причинах обысков в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

  • © Следственный комитет РФ

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, мотивом для обысков и выемки документов стало расследование уголовного дела, возбуждённого «по факту фиктивной приёмки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе в отношении должностных лиц ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)» по признакам… превышения должностных полномочий».

По версии следствия, сотрудники учреждения приняли работы одной из коммерческих фирм, хотя им было известно, что часть работ не была выполнена.

По имеющейся у следователей информации, сумма ущерба от данных действий превышает 4,3 млн рублей.

Вместе с этим в СК подчеркнули, что появившиеся ранее данные о том, что обыски связаны с уголовным делом в отношении экс-заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ, который обвиняется во взятке в 3 млн рублей, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете Колодезникова.

Источник: Россия Сегодня

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