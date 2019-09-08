В Совете Европы поприветствовали обмен между Россией и Украиной

8 сентября 2019     42
В Совете Европы поприветствовали обмен между Россией и Украиной

06:47

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Это важный шаг на пути к примирению двух стран-участниц Совета Европы», — говорится в заявлении Ягланда, опубликованном на сайте Совета Европы. 

Генсек также отметил, что это событие является важным элементом Минского процесса.

«Мы готовы помочь России и Украине в процессе примирения», — добавил он.

Также сообщается, что обмен поприветствовал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я приветствую освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко и Кирилла Вышинского сегодня в Киеве и Москве», — говорится в распространённом заявлении ОБСЕ. 

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты поприветствовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Киеве раскрыли уголовные дела отпущенных заключенных
В Киеве раскрыли уголовные дела отпущенных заключенных

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл подробности дел 13 осужденных, которые были переданы России в рамках обмена заключенными. …


Названы внешние признаки проблем с печенью
Названы внешние признаки проблем с печенью

Некоторые изменения внешнего вида могут указать на заболевания печени на самых ранних стадиях, пишет «Медикфорум». Врачи отмечают, что желтизна кожи …


В Совете Европы поприветствовали обмен между Россией и Украиной
В Совете Европы поприветствовали обмен между Россией и Украиной

06:47 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. «Это важный шаг на пути …


Вдова солиста группы Linkin Park собралась замуж
Вдова солиста группы Linkin Park собралась замуж

Талинда Беннингтон — вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона — выходит замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram. …


На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание
На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание

В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты