В Совфеде ответили на призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

7 июля 2019     15
В Совфеде ответили на призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Анна Лушникова

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT призыв комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По словам сенатора, данная резолюция может быть «попыткой продолжить конфликт, который возник не по вине России в Тбилиси».

«Россия как суверенное государство может признать независимость Абхазии и Южной Осетии, это наше право, которое прямо следует из устава ООН. Для нас эта история закончена, мы своё решение приняли. Если Тбилиси собирается как-то урегулировать отношения со своими соседями, то им надо вступать в нормальный диалог и искать выходы из ситуации», — сказал он.

Климов подчеркнул, что обращения в такие организации, как ОБСЕ с различными «скандальными заявлениями» не помогут решить возникшие проблемы.

Ранее комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом отменить решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

При этом документ поддерживает политику Грузии и расценивает её как усилия по мирному разрешению конфликта.

Источник: Россия Сегодня

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