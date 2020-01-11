В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing

11 января 2020     37
В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing

Заявление Ирана о причине крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 должно закрыть этот трагический инцидент. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс».

По его словам, всем сторонам следует извлечь уроки из произошедшего. Косачев отметил, что признание ошибки и выражение сожаления достойны того, чтобы быть принятыми. Сенатор также считает, что, если по результатам расследования не будет доказана преднамеренность действий Ирана, инцидент должен быть закрыт.

Кроме того, Косачев призвал западные СМИ прекратить разыгрывать «российскую карту» в этой ситуации, постоянно вставляя фразу «был сбит ракетой российского производства».

Источник: Лента.Ру

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