В Совфеде оценили слова Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса

17 июня 2019     20
В Совфеде оценили слова Болтона об оборонном «контракте» Москвы и Каракаса

Слова помощника президента Соединённых Штатов Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются «типичной конспирологией». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Типичнейшая конспирология. Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расписался в полном незнании нашей страны», — написал сенатор в своём Facebook. 

При этом он пояснил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой основано на положениях межправительственного соглашения, подписанного сторонами в 2001 году.

Ранее Болтон заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы заключил в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 млн.

По его словам, «Мадуро дал России $209 млн в рамках контракта, чтобы купить поддержку».

Данное заявление советника американского лидера прокомментировал российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

По его словам, заявление Болтона является очередной выдумкой.

Источник: Россия Сегодня

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