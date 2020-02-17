В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

18:30

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.

© Алексей Даничев РИА Новости

По контракту Кокорин может сыграть против «Зенита», никакого запрета нет», — цитирует Рубашко Sport24.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.

Матч «Зенит» — «Сочи» пройдёт 26 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи».

Источник: Россия Сегодня