В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

18:30
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.© Алексей Даничев РИА Новости
По контракту Кокорин может сыграть против «Зенита», никакого запрета нет», — цитирует Рубашко Sport24.
«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.
Матч «Зенит» — «Сочи» пройдёт 26 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи».
Источник: Россия Сегодня