В «Сочи» рассказали, когда чемпион мира Рами приступит к тренировкам с командой

22 февраля 2020     17
В «Сочи» рассказали, когда чемпион мира Рами приступит к тренировкам с командой

19:00

Генеральный директор российского футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда французский защитник, чемпион мира 2018 года Адиль Рами присоединится к команде.

«Рами начнёт тренировки со следующей недели. Ждём его прилёта в Сочи, пока он ещё не прибыл», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пока сложно сказать в каких игровых кондициях находится 34-летний защитник.

«Всё покажет тренировочный процесс. Как только футболист приедет, спросите у главного тренера. Думаю, что в хорошей форме», — добавил функционер.

Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. 21 февраля он стал игроком «Сочи».

В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».

В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы — 2016.

Ранее агент рассказал подробности перехода Рами в «Сочи»

Источник: Россия Сегодня

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