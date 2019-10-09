В Ставрополе вынесли приговор по делу о падении шкафа на ребёнка в мебельном магазине

9 октября 2019     21
В Ставрополе вынесли приговор по делу о падении шкафа на ребёнка в мебельном магазине

18:58

В Ставрополе вынесли приговор в отношении директора мебельного магазина, в котором на ребёнка упал шкаф, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Промышленный районный суд.

РИА Новости

Инцидент произошёл в 2016 году. Руководитель торговой точки не обеспечила безопасность во время установки в зале большого платяного шкафа. Он упал на трёхлетнего мальчика.

Ребёнок был госпитализирован в состоянии комы. Было заведено уголовное дело.

Директор приговорена к 2,5 годам заключения условно. С неё также взыскали 750 тыс. рублей в пользу мальчика и 500 тыс. — в пользу родителей. Она должна выплатить более 93 тыс. рублей в качестве возмещения имущественного вреда.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

В 2018 году progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело из-за падения шкафа на ребёнка в детсаду.

Источник: Россия Сегодня

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