В Ставрополе вынесли приговор по делу о падении шкафа на ребёнка в мебельном магазине

18:58
В Ставрополе вынесли приговор в отношении директора мебельного магазина, в котором на ребёнка упал шкаф, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Промышленный районный суд.РИА Новости
Инцидент произошёл в 2016 году. Руководитель торговой точки не обеспечила безопасность во время установки в зале большого платяного шкафа. Он упал на трёхлетнего мальчика.
Ребёнок был госпитализирован в состоянии комы. Было заведено уголовное дело.
Директор приговорена к 2,5 годам заключения условно. С неё также взыскали 750 тыс. рублей в пользу мальчика и 500 тыс. — в пользу родителей. Она должна выплатить более 93 тыс. рублей в качестве возмещения имущественного вреда.
Вердикт ещё не вступил в законную силу.
В 2018 году progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело из-за падения шкафа на ребёнка в детсаду.
Источник: Россия Сегодня