В Ставрополье при столкновении автомобилей пострадали пять человек

21:29
В Изобильненском округе Ставрополья при столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё пять получили ранения. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.РИА Новости
«От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир ВАЗа», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что пять человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Лобовое столкновение Hyundai и ВАЗ произошло 26 октября в 17:30.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП на 195-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погибли три человека.
Источник: Россия Сегодня