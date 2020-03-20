В США заявили об успешном испытании гиперзвукового блока

17:21

Министерство обороны США заявило об успешном испытании планирующего гиперзвукового блока на Гавайях 19 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.

«Министерство обороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе лётного эксперимента, выполненного… на Кауаи, Гавайи, 19 марта», — цитирует сообщение РИА Новости.

В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская сторона отстаёт от России в разработке гиперзвукового вооружения.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков оценил планы Соединённых Штатов испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие.

Источник: Россия Сегодня