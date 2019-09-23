В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы

23 сентября 2019     6
В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы

08:14

В конгресс США внесён законопроект, в котором предлагается создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять «действиям» России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.

© Evan Golub/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Соответствующий законопроект, с текстом которого ознакомился RT, в конгресс США внесла кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Эми Клобушар.

Как говорится в заявлении сенатора, иностранные правительства якобы стремятся распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение американских граждан.

Кроме того, по её мнению, создание центра поможет разведке «лучше защищать американскую демократию».

«Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение. Нам необходим комплексный план совместных действий для защиты нашей демократии от информационной войны», — считает Клобушар.

Соавтором законопроекта выступил ещё один сенатор-демократ — Джек Рид, который подчеркнул, что Вашингтон должен активизировать усилия по противодействию «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе».

«Российская информационная война и враждебные зарубежные операции по оказанию влияния продолжаются и представляют серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности и демократии», — отметил он.

По его словам, «Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру».

Ранее в сенате США призвали ФБР оценить готовность к противодействию якобы возможному вмешательству России в американские выборы в 2020 году.

Москва не раз обращала внимание на безосновательность заявлений о вмешательстве.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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