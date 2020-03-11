В США за вождение в нетрезвом виде арестовали любимого конспиролога Трампа

04:30

Одного из самых известных конспирологов США радиоведущего Алекса Джонса арестовали в Техасе за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает ABC news со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что Джонса после нескольких часов ареста отпустили под залог.

Радиоведущий стал популярен после того, как баллотировавшийся на пост президента США Дональд Трамп во время предвыборной кампании принял участие в передаче Джонса, а также заявил, что является его поклонником.

Источник: Россия Сегодня