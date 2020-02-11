В США обвинили Россию в кибератаках на все страны НАТО

17:37

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон обвинила Россию в кибератаках и гибридных атаках на каждую из стран НАТО.

© Michael Weber globallookpress.com

Об этом она сказала журналистам во время онлайн-брифинга.

«Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые (атаки были. — RT) со стороны Китая», — цитирует её РИА Новости.

По мнению Хатчисон, Североатлантическому альянсу необходимо продолжить «выстраивать свою оборону и укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне».

В ноябре 2019 года украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что его страна «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, которые якобы «как правило, исходят от России».

В феврале 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не имела никакого отношения к «различным проявлениям киберпреступности».

Также он заявлял, что обвинения России в кибератаках «принимают характер какой-то мании или фобии».

Источник: Россия Сегодня