В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды

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В полиции рассказали подробности о стрелке, который подозревается в убийстве трёх человек на фестивале еды в Калифорнии. По данным ведомства, злоумышленник был вооружён карабином СКС.
«Мы выяснили, с помощью некоторых федеральных ведомств, что оружие, которым был вооружен подозреваемый, было СКС», — цитирует шефа полиции Гилроя Скота Смити РИА Новости.
По его словам, оружие было приобретено легально в штате Невада 9 июля.
Стрелявшим оказался 19-летний Сантино Уильям Лиган, добавил Смити.
Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.
Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.
Источник: Россия Сегодня