В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды

29 июля 2019     24
В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды

22:28

В полиции рассказали подробности о стрелке, который подозревается в убийстве трёх человек на фестивале еды в Калифорнии. По данным ведомства, злоумышленник был вооружён карабином СКС.

«Мы выяснили, с помощью некоторых федеральных ведомств, что оружие, которым был вооружен подозреваемый, было СКС», — цитирует шефа полиции Гилроя Скота Смити РИА Новости.

По его словам, оружие было приобретено легально в штате Невада 9 июля.

Стрелявшим оказался 19-летний Сантино Уильям Лиган, добавил Смити.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.

Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

Источник: Россия Сегодня

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