В США самолёт упал в озеро

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В американском штате Массачусетс легкомоторный самолёт Piper PA-28 упал в озеро.

Легкомоторный самолёт Piper PA-28 у © Wikimedia Commons

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что на борту находился лишь 55-летний пилот самолёта. Он был спасён и госпитализирован.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине ему пришлось экстренно приводниться. Водолазы уже подняли самолёт со дна озера.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале декабря девять человек погибли в результате крушения самолёта в американском штате Южная Дакота.

Источник: Россия Сегодня