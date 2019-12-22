В США самолёт упал в озеро

01:58
В американском штате Массачусетс легкомоторный самолёт Piper PA-28 упал в озеро.Легкомоторный самолёт Piper PA-28 у © Wikimedia Commons
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что на борту находился лишь 55-летний пилот самолёта. Он был спасён и госпитализирован.
В настоящий момент неизвестно, по какой причине ему пришлось экстренно приводниться. Водолазы уже подняли самолёт со дна озера.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
В начале декабря девять человек погибли в результате крушения самолёта в американском штате Южная Дакота.
Источник: Россия Сегодня