В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом

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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде приостановил свою работу зал, где тренировался российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян.
Об этом сообщил в интервью ТАСС менеджер Саят Абдрахманов. Зал Tiger Muay Thai, в котором тренировался Ян, закрылся до 1 апреля.
Следующий бой россиянин проведёт в рамках турнира UFC в Казахстане. Соперником станет бразилец Марлон Мораес. Турнир запланирован на 13 июня.
Ранее глава UFC отреагировал на критику СМИ за попытки проводить турниры, невзирая на коронавирус.
Источник: Россия Сегодня