В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом

20 марта 2020     4
В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом

23:24

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде приостановил свою работу зал, где тренировался российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян.

Об этом сообщил в интервью ТАСС менеджер Саят Абдрахманов. Зал Tiger Muay Thai, в котором тренировался Ян, закрылся до 1 апреля.

Следующий бой россиянин проведёт в рамках турнира UFC в Казахстане. Соперником станет бразилец Марлон Мораес. Турнир запланирован на 13 июня.

Ранее глава UFC отреагировал на критику СМИ за попытки проводить турниры, невзирая на коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

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