В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом

Ранее глава UFC отреагировал на критику СМИ за попытки проводить турниры, невзирая на коронавирус.

Следующий бой россиянин проведёт в рамках турнира UFC в Казахстане. Соперником станет бразилец Марлон Мораес. Турнир запланирован на 13 июня.

Об этом сообщил в интервью ТАСС менеджер Саят Абдрахманов. Зал Tiger Muay Thai, в котором тренировался Ян, закрылся до 1 апреля.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде приостановил свою работу зал, где тренировался российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян.

Число заболевших увеличилось до 253: в России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание выявили в девяти регионах у россиян, прибывших …



В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом 23:24 В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде приостановил свою работу зал, где тренировался российский боец Абсолютного бойцовского …



Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее …



Цены на нефть опустились до 27 долларов Цена на нефть опустилась до 27 долларов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. …

