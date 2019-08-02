В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

22:50

В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали 11 человек, семеро из них доставлены в больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

РИА Новости

«В результате столкновения семь госпитализированы, ещё четыре человека отпущены на амбулаторное лечение», — заявили в ведомстве.

Госпитализированные находятся в Елабужской районной больнице. Они получили травмы лёгкой и средней степени тяжести.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, в ДТП участвовали грузовик Mercedes и вахтовый автобус.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

Источник: Россия Сегодня