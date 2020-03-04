В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

4 марта 2020     14
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

05:13

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.

Жертвы обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.

Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), этот торнадо стал вторым в истории Теннесси по числу жертв.

В результате стихийного бедствия более 50 тыс. домов и офисов были обесточены, в Нэшвилле повреждены около 45 зданий.

В конце декабря из-за ураганов в четырёх южных штатах США погибли три человека погибли, в том числе ребёнок.

Источник: Россия Сегодня

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