В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

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В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Жертвы обнаружены в четырёх округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.
Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), этот торнадо стал вторым в истории Теннесси по числу жертв.
В результате стихийного бедствия более 50 тыс. домов и офисов были обесточены, в Нэшвилле повреждены около 45 зданий.
В конце декабря из-за ураганов в четырёх южных штатах США погибли три человека погибли, в том числе ребёнок.
Источник: Россия Сегодня