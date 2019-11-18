В «Трезвой России» оценили идею сократить время продажи алкоголя

19:09

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с «Известиями» прокомментировал инициативу «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) сократить на федеральном уровне время продажи алкоголя в магазинах с 23:00 до 22:00.

РИА Новости

Хамзаев отметил, что в тех регионах, где на продажу алкоголя отпущено меньше времени, криминогенная обстановка существенно ниже.

«В тех регионах, где действует запрет на продажу алкоголя после 23:00, статистика по криминогенным проявлениям выше. Я имею в виду ДТП, травматизм, бытовые конфликты, в том числе те, которые происходят в ночное время», — отметил эксперт.

В свою очередь руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Nation News заявил, что решение об ограничении продажи алкоголя должны принимать органы местного самоуправления.

«У регионов есть право самим регулировать продажу алкоголя. В Чечне, к примеру, алкоголь продают всего два часа в сутки, где-то другие ограничения. Думаю, тут действительно всё индивидуально, а местным властям виднее», — полагает он.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство России инициативу с предложением сократить время продажи алкоголя в стране.

Источник: Россия Сегодня