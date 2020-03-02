В Удмуртии заявили о снижении числа преступлений на бытовой почве в 2019 году

22:38

В 2019 году в Удмуртии зафиксировали почти 1,8 тыс. семейно-бытовых преступлений, что на 9,7% меньше, чем годом ранее.

© Владимир Астапкович РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В январе 2020 года количество подобных преступлений уменьшилось со 159 случаев до 135. Снижение зафиксировано в Ленинском и Октябрьском районах Ижевска, а также в Граховском и Завьяловском районах Удмуртии.

Ранее kp.ru сообщало, что в Подмосковье рассказали о росте раскрываемости убийств в 2019 году.

Источник: Россия Сегодня