В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины

В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).

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