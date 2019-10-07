11:20
В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
Источник: Россия Сегодня
11:20
В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
Источник: Россия Сегодня
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В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины
11:20 В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ). Источник: Россия Сегодня