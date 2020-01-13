В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии

В немецком правительстве заявили, что Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, которое, как ожидается, должно быть подписано в Москве.

Вирус свиного гриппа выявили в Красноярском крае Врачи выявили в Красноярском крае циркуляцию вируса свиного гриппа. Заболеваемость пока остается ниже эпидемического уровня. По данным Роспотребнадзора, вирусы свиного …



Крымские отельеры не ожидают увеличения турпотока на полуостров Крымские отельеры прогнозируют, что турпоток в 2020 году не увеличится даже после запуска поездов по Крымскому мосту. Об этом заявила председатель Ассоциации …



Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – Улицы Ерошенко и Дмитрия Ульянова станут односторонними. Когда начнет действовать новая схема движения? – Сегодня день …

