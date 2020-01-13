В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии

14:17
В немецком правительстве заявили, что Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, которое, как ожидается, должно быть подписано в Москве.© Андрей Стенин РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
14:17
В немецком правительстве заявили, что Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, которое, как ожидается, должно быть подписано в Москве.© Андрей Стенин РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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Вирус свиного гриппа выявили в Красноярском крае
Врачи выявили в Красноярском крае циркуляцию вируса свиного гриппа. Заболеваемость пока остается ниже эпидемического уровня. По данным Роспотребнадзора, вирусы свиного …
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Крымские отельеры не ожидают увеличения турпотока на полуостров
Крымские отельеры прогнозируют, что турпоток в 2020 году не увеличится даже после запуска поездов по Крымскому мосту. Об этом заявила председатель Ассоциации …
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44 ФЗ может быть отменен в Крыму и Севастополе, а затем и во всей России
На прошедшем совещании, посвященном социально-экономическому развития Крыма и Севастополя, были определены направления, которые в ближайшем будущем должны улучшить жизнь крымчан. Между …
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Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Улицы Ерошенко и Дмитрия Ульянова станут односторонними. Когда начнет действовать новая схема движения? – Сегодня день …
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В новогодние каникулы Крым посетили больше 200 тысяч гостей
73% от общего числа туристов, посетивших полуостров с 28 декабря по 12 января, остановились на Южном берегу Крыма, и Ялта …