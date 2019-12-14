В ФССП опровергли информацию о десятках миллионов невыездных россиян

13:58

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) опровергли информацию о десятках миллионов невыездных граждан в России, имеющих различные задолженности.

«ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по данным ФССП России по состоянию на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее «Известия» писали, что 1,42 млн россиян числятся невыездными из-за невыплаченных алиментов.

Кроме того, сообщалось, что ещё 13 млн граждан не смогут выехать за рубеж из-за неоплаченных вовремя штрафов ГИБДД, 2,5 млн — из-за задолженности по услугам ЖКХ, а также ещё 7–8 млн россиянам могут отказать в выезде из страны из-за долгов по кредитам.

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН предложила запретить должникам по алиментам продавать квартиры, автомобили и земли.

Источник: Россия Сегодня