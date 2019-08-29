В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

29 августа 2019     11
В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

16:18

В Центробанке России сообщили о сокращении международных резервов страны.

© РИА Новости

«Международные резервы по состоянию на 23 августа составили $527,7 млрд, снизившись за неделю — на $0,7 млрд, или на 0,1%», — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что сокращение произошло под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, существенно нивелированным операциями на внутреннем рынке, в том числе покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало, что Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.

Источник: Россия Сегодня

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