В ЦБ оценили сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

12 июля 2019     11
В ЦБ оценили сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Центробанк прокомментировал сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России из-за поправок к закону о Национальной системе платёжных карт (НСПК).

  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, регулятор не видит каких-либо поводов для беспокойства.

В Центробанке выразили уверенность в том, что все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платёжные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платёжных систем, будут обрабатываться НСПК внутри России, а операции за пределами страны — международными платёжными системами», — указали в ЦБ.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платёжной системе якобы могут свернуть деятельность в стране.

В пресс-службе Visa в связи с этой информацией отметили, что платёжная система намерена и дальше продолжать бесперебойную работу безналичных платежей в России. 

Источник: Россия Сегодня

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