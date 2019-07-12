В ЦБ оценили сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Центробанк прокомментировал сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России из-за поправок к закону о Национальной системе платёжных карт (НСПК).

Как сообщает РИА Новости, регулятор не видит каких-либо поводов для беспокойства.

В Центробанке выразили уверенность в том, что все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платёжные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платёжных систем, будут обрабатываться НСПК внутри России, а операции за пределами страны — международными платёжными системами», — указали в ЦБ.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платёжной системе якобы могут свернуть деятельность в стране.

В пресс-службе Visa в связи с этой информацией отметили, что платёжная система намерена и дальше продолжать бесперебойную работу безналичных платежей в России.