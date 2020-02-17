В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

17 февраля 2020     21
В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

23:12

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.

РИА Новости

Он пояснил, что эта часть населения «платёжеспособная и часто готова тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях»,  что, по его словам, «в чём-то следствие излишнего доверия к технологиям и излишнего доверия к тому окружению, в котором они находятся».

Как отмечает Сычёв, «злоумышленники создают в соцсетях атмосферу доверия и пользуются её плодами».

Он также сообщил, что в среднем мошенники крадут около 10—15 тыс. рублей.

Ранее президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович в беседе с Nation News рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Источник: Россия Сегодня

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