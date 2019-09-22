В центральной России прошел первый снег

22 сентября 2019     6
В центральной России прошел первый снег

В ряде районов Подмосковья прошел первый снег. Об этом сообщает РИА Новости.

Дождь с градом и снегом был замечен в Ступинском районе на юге области, а также в Клину на северо-западе региона.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков уточнил агентству, что продолжительность снегопада не превысила пяти минут. По его словам, образующийся снег не успевает таять в полете, но снежного покрова не ожидается.

С 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла. По его словам, такая погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Он отметил, что с 23 по 27 сентября ночью температура будет плюс 3-8 градусов, днем может повышаться до 15-16 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщил, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон, который продлится с октября по март, будет около или выше нормы.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В центральной России прошел первый снег
В центральной России прошел первый снег

В ряде районов Подмосковья прошел первый снег. Об этом сообщает РИА Новости. Дождь с градом и снегом был замечен в …


Конгресс допустил импичмент Трампа из-за скандала с Зеленским
Конгресс допустил импичмент Трампа из-за скандала с Зеленским

Председатель комитета по разведке палаты представителей в США Адам Шифф заявил, что в случае убедительных доказательств давления американского лидера Дональда …


Квят о столкновении с Райкконеном: он просто совершил «самоубийство» и пытался заодно прикончить меня
Квят о столкновении с Райкконеном: он просто совершил «самоубийство» и пытался заодно прикончить меня

19:55 Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё столкновение с финским пилотом Alfa Romeo Кими Райкконеном во время …


МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного …


Квоты на вылов хамсы в Черном море сократились в два раза
Квоты на вылов хамсы в Черном море сократились в два раза

Долгое время хамса составляла основу рыболовецкого промысла в Черном море, но из-за варварского вылова рыбы ее популяция начала резко сокращаться. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты