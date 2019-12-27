В центре Москвы ограничат движение 6 и 7 января

18:30

В центре Москвы планируют ограничить движение 6 и 7 января из-за проведения мероприятий в честь Рождества. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

© Евгений Биятов РИА Новости

6 января с 18:00 до 20:00 перекроют Соймоновский проезд и улицу Волхонку от Бульварного кольца до улицы Ленивка. Движение городского транспорта сохранится.

С 20:00 до 4:00 7 января эти участки будут перекрыты полностью для всех видов транспорта.

Кроме того, с 6:00 6 января до 21:00 7 января будет полностью недоступен Елоховский проезд.

22 декабря ЦОДД проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.

Ранее НСН сообщила о планах властей Москвы открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.

Источник: Россия Сегодня