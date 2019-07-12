В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям

12 июля 2019     9
В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал решение ЦИК Украины отказать в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду.

  • РИА Новости

«Это ожидаемо, хотя где-то была какая-то иллюзия, что могут в новых обстоятельствах принять иное решение, которое говорило о том, что меняется настроение и в политике, и в отношениях», — цитирует его ТАСС.

Булаев отметил, что «закрытость никогда ни к чему хорошему не приводит».

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Такое решение принято, поскольку эти лица являются гражданами России, которые в соответствии с украинским законом «не могут быть официальными наблюдателями».

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям
В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал решение ЦИК Украины отказать в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду. РИА …


Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились
Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

В ходе проверки анонимного сообщения о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, наличие …


Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка
Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка

Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал …


Россельхоз будет следить за содержанием животных в цирках и зоопарках
Россельхоз будет следить за содержанием животных в цирках и зоопарках

Россельхознадзор возьмет на себя контроль за содержанием животных в цирках, зоопарках и океанариумах. Соответствующее постановление в пятницу, 12 июля, подписал …


Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах
Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах

 



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты