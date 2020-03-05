В ЦПВС заявили о 45 обстрелах в Сирии

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Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что в Сирийской Арабской Республике за сутки было зафиксировано 45 обстрелов со стороны боевиков.
Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
«За прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов», — указывается в заявлении.
Отмечается, что обстрелам подверглись населённые пункты четырёх провинций страны — Алеппо, Латакии, Хамы и Идлиба.
«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — отмечается в призыве ЦПВС.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал прекратить эскалацию напряжённости в сирийском Идлибе.
Источник: Россия Сегодня