В ЦПВС заявили о 45 обстрелах в Сирии

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Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что в Сирийской Арабской Республике за сутки было зафиксировано 45 обстрелов со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

«За прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов», — указывается в заявлении.

Отмечается, что обстрелам подверглись населённые пункты четырёх провинций страны — Алеппо, Латакии, Хамы и Идлиба.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — отмечается в призыве ЦПВС.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал прекратить эскалацию напряжённости в сирийском Идлибе.

Источник: Россия Сегодня