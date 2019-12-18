В Челябинске назвали возможную причину поднятия купола над метеоритом

18 декабря 2019     12
В Челябинске назвали возможную причину поднятия купола над метеоритом

14:30

Директор Государственного исторического музея Челябинска Владимир Богдановский в беседе с URA.RU рассказал о возможной причине поднятия купола над челябинским метеоритом.

© Валерий Мельников РИА Новости

По его мнению, защитный купол мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на управляющую электронику собственного магнитного поля метеорита либо сильного внешнего излучения. 

«Метеорит обладает сильным магнитным полем — может, оно как-то повлияло на электрические компоненты подъёмного механизма. Ещё одна версия — сильный электромагнитный сигнал или сочетание таких сигналов извне, в чём-то совпавший с сигналом от штатного пульта. В мегаполисе огромное количество источников электромагнитного излучения», — пояснил Богдановский.

Он также добавил, что разбираться в причинах произошедшего предстоит специалистам.

Ранее сообщалось, что в Государственном историческом музее Южного Урала защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, самопроизвольно поднялся на некоторое время.

Источник: Россия Сегодня

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