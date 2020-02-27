В Черниговской области продали памятник Ленину за $15,2 тысяч

27 февраля 2020     17
В Черниговской области продали памятник Ленину за $15,2 тысяч

19:49

В городе Сновск Черниговской области Украины памятник Владимиру Ленину продали за $15,2 тысячи на аукционе.

© Руслан Кривобок РИА Новости

«26 февраля со второй попытки на аукционе… был продан бывший памятник В.И. Ленину, который находится на балансе Сновского городского совета, за 375,104 тысячи гривен», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации на странице в Facebook.

В горсовете сообщили, что первый аукцион, который был запланирован в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

Ранее на Украине провели сравнение между памятниками Ленину и эпидемией кори.

Источник: Россия Сегодня

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