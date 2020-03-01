В Чехии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

22:10

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Novinky.

Уточняется, что все заражённые недавно вернулись из Италии.

Двое больных коронавирусом являются гражданами Чехии, ещё одна — американская студентка. Все они госпитализированы.

Отмечается, что у всех заражённых умеренное течение болезни.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 117, а в Британии до 35.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Источник: Россия Сегодня