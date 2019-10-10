В Чечне рассказали о болезни Кадырова после сообщений о заговоре

10 октября 2019     22
В Чечне рассказали о болезни Кадырова после сообщений о заговоре

Глава Чечни Рамзан Кадыров — обычный человек, который может заболеть, получить ушиб или схватить грипп. Об этом заявил помощник руководителя региона по СМИ Ахмед Дудаев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, вокруг Кадырова возникли слухи о его недомогании, которые переросли в слухи об отравлении, покушении и раскрытии группы заговорщиков. «Если кто и болен в этой ситуации, то только авторы таких слухов», — отметил Дудаев. Он посоветовал авторам сообщений о заговоре против главы Чечни заняться более важными социальными проблемами.

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00:03 — 8 октября 2016

Стайное чувство

Чеченцы готовы поддерживать Кадырова в любой непонятной ситуации

Ранее начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района республики Валид Абдурешидов заявили, что не предавали Кадырова и поклялись ему в верности.

В начале октября начали появляться сообщения о том, что глава Чечни больше недели не появляется на публике. Telegram-канал «СКФО Telegraph» написал, что в республике говорят о попытке отравления Кадырова. Утверждалось, что в заговоре задействованы бывший мэр чеченского Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов.

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов заявил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ. Кроме того, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал информацию о заговоре слухами.

Источник: Лента.Ру

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