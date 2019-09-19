В Чечне сгорел торговый центр

19 сентября 2019     17
В Чечне сгорел торговый центр

В Грозном загорелся торговый комплекс «Гранд-Парк». Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент огнем охвачено 700 квадратных метров, возгорание локализовано. С пожаром борются 50 человек и 12 единиц техники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что спасатели эвакуировали работников и посетителей ТЦ, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Гранд-парк» — крупнейший торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре столицы республики на проспекте Кадырова. В нем более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб и детский развлекательный парк.

Источник: Лента.Ру

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