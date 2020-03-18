В Чили объявили режим катастрофы из-за коронавируса

18 марта 2020     17
В Чили объявили режим катастрофы из-за коронавируса

19:19

Президент Чили Себастьян Пиньера вводит в стране режим катастрофы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

© via www.imago-images.de globallookpress.com

Об этом сообщает сайт радиостанции BioBio.

Отмечается, что соответствующий режим вступает в силу 19 марта в полночь по местному времени сроком на 90 дней.

«Пользуясь своими конституционными полномочиями, я объявил чрезвычайный режим катастрофы на всей национальной территории», — заявил Пиньеру.

Ранее парламент Молдавии принял постановление о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Источник: Россия Сегодня

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