В школах Перми с 16 марта введено свободное посещение

15 марта 2020     15
В школах Перми с 16 марта введено свободное посещение

04:20

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в регионе с 16 марта вводится свободное посещение школ.

РИА Новости

«Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения», — написала Кассина в своём Instagram.

Она уточнила, что школы располагают средствами для того чтобы обеспечить обучение в онлайн-формате.

Ранее в пресс-службе Пермского театра оперы и балета прокомментировали самочувствие гендиректора театра Андрея Борисова, который находится на карантине после возвращения из командировки во Францию.

Источник: Россия Сегодня

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