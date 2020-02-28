В Японии скончался пятый пассажир лайнера Diamond Princess

14:33

Пятый пассажир лайнера Diamond Princess, который находится в порту Иокогамы, скончался от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает телеканал TBS со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Уточняется, что погибшей женщине было 70 лет, она проживала в Токио.

26 февраля сообщалось, что наличие коронавирусной инфекции COVID-19 подтвердилось у троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Источник: Россия Сегодня